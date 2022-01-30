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Алиев рассказал, из-за чего был слабее партнеров после возвращения в «Динамо»

Игроку было сложно после поездки в Россию
Футбол Украинская Премьер-лига
12:05
Алиев рассказал, из-за чего был слабее партнеров после возвращения в «Динамо»
Александр Алиев / фото - dynamo.kiev

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев вспомнил, что пошло не так после его возвращения в «Динамо» из «Локомотива»:

«Я не прошел полноценные сборы с «Локомотивом». В «Динамо» я уже перешел накануне старта сезона. На зимних сборах закладывается фундамент на весь сезон. Из-за этого я был слабее и главный тренер Семин это видел. Я на него не обижаюсь сейчас. Тогда я этого, само собой, не понимал».

Насколько я помню, «Локомотив» долго не хотел отпускать тебя. Тебе даже пришлось часть своих денег заплатить, чтобы вернуться в «Динамо». Это сумма измеряется в миллионах?

«На самом деле, я ничего не платил. В «Локомотиве» у меня была хорошая зарплата. Я мог не играть, но продолжать там сидеть и получать деньги. Зачем мне это нужно? Я хотел играть. Я понял, что не найду общий язык с новым президентом. Мне был неинтересен этот человек. Это бы не пошло на пользу мне и президенту».

В «Локомотиве» зарплата была выше, чем в «Динамо»?

«Нет. Такая же».

Если верить интернет-ресурсам, то на пике твоя зарплата составляла 2,7 млн €.

«Нет, это не так. Было меньше. Не знаю, кто это писал и говорил. Если президент «Динамо» Игорь Суркис захочет сказать, то пускай это сделает».

Ну, больше двух миллионов была зарплата?

«Нет. Не было даже двух».

Украинец со скандалом переходил в московский клуб в 2010-м – его заявили как гражданина РФ, хотя у него не было российского паспорта. Из-за этого «железнодорожников» чуть не наказали присуждениям технического поражения.

В российской команде хавбек закрепился в качестве игрока основного состава, но вскоре Семин покинул клуб ради киевского «Динамо», и полузащитник отправился за ним.

Напомним, Алиев заявил о задолженности «Динамо» перед ним.

Источник: BurBuzz Павел Харченко
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Теги

Александр Алиев Динамо Киев

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