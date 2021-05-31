Леоненко – о Шевчуке: «Он не пьет, а тут такое случилось. Может, ему что-то подсыпали»
Алиев – Шевчуку: «Сходи сначала в туалет, а потом садись в машину»
Экс-хавбек сборной Украины посоветовал коллеге, как не попадать в скандальные ситуации
Александр Алиев / Фото - Динамомания
Бывший игрок «Динамо» и Александр Алиев в эфире YouTube-канала «Кент» прокомментировал задержание своего экс-партнера по сборной Украины Вячеслава Шевчука за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Я хочу поддержать Славу. Ему сейчас тяжело. У каждого человека бывают какие-то ситуации, каждый может допустить ошибку. Но, Слава, если хочешь «пописяты», сходи сначала в туалет, а потом уже садись в машину.
Напомним, Шевчук принял решение покинуть программу «Великий футбол» после инцидента.
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