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Алиев – Шевчуку: «Сходи сначала в туалет, а потом садись в машину»

Экс-хавбек сборной Украины посоветовал коллеге, как не попадать в скандальные ситуации
Футбол Украинская Премьер-лига
15:59
Алиев – Шевчуку: «Сходи сначала в туалет, а потом садись в машину»
Александр Алиев / Фото - Динамомания

Бывший игрок «Динамо» и Александр Алиев в эфире YouTube-канала «Кент» прокомментировал задержание своего экс-партнера по сборной Украины Вячеслава Шевчука за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Я хочу поддержать Славу. Ему сейчас тяжело. У каждого человека бывают какие-то ситуации, каждый может допустить ошибку. Но, Слава, если хочешь «пописяты», сходи сначала в туалет, а потом уже садись в машину.

Напомним, Шевчук принял решение покинуть программу «Великий футбол» после инцидента.

Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Алиев Вячеслав Шевчук

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