Алиев: «Суркис поставил мне ультиматум»

Александр Алиев / Фото: Динамомания

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Алиев сообщил, что был закодирован, когда выступал за киевский клуб.

Я пошел и закодировался. Принес ему справку, он мне в очередной раз поверил. Я вообще не пил 4 года. Чувствовал себя лучше.

После игр мы конечно гуляли и веселились, но я приходя в клуб пил колу. На следующий день я чувствовал себя просто великолепно. В этот период была очень прекрасная карьера и в «Динамо», и в «Локомотиве».

После того как раскодировался, конечно, начал думать уже о другом. Алкоголь мешает.

Сейчас нет какого-то желания повернуть все вспять. То, что случилось – часть моей жизни. Я могу только посоветовать не повторять моих ошибок».