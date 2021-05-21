Алиев: «Суркис поставил ультиматум: или «Динамо», или алкоголь»
Алиев: «Суркис поставил мне ультиматум»
Экс-полузащитник сообщил, что был закодирован
Александр Алиев / Фото: Динамомания
Бывший полузащитник «Динамо» Александр Алиев сообщил, что был закодирован, когда выступал за киевский клуб.
«Я не скрываю, что был закодирован. Спасибо Игорю Михайловичу Суркису. Он мне поставил ультиматум, что-либо «Динамо», либо алкоголь.
Я пошел и закодировался. Принес ему справку, он мне в очередной раз поверил. Я вообще не пил 4 года. Чувствовал себя лучше.
После игр мы конечно гуляли и веселились, но я приходя в клуб пил колу. На следующий день я чувствовал себя просто великолепно. В этот период была очень прекрасная карьера и в «Динамо», и в «Локомотиве».
После того как раскодировался, конечно, начал думать уже о другом. Алкоголь мешает.
Сейчас нет какого-то желания повернуть все вспять. То, что случилось – часть моей жизни. Я могу только посоветовать не повторять моих ошибок».
Ранее Алиев заявил, что все футболисты употребляют алкоголь.
Комментарии 0