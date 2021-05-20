Алиев: «Суркис поставил ультиматум: или «Динамо», или алкоголь»

Александр Алиев / Фото - Скриншот

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Алиев в интервью Sportarena рассказал о том, как на четыре года перестал употреблять алкоголь во время карьеры в Киеве.

Когда не пил, чувствовал себя лучше. После игр мы отдыхали, гуляли, веселились, пили. Я мог пойти в клуб, посидеть и пить кока-колу. На следующий день себя чувствовал просто великолепно. В это время у меня была прекрасная карьера. Как в «Динамо», так и в «Локомотиве».

Почему решил «раскодироваться»? Мне это очень мешало. Пошел ли спад, когда снова начал пить? Не в этом дело. Начал думать о другом.