Алиев: «Пьют все: и Роналду, и Месси»
Алиев: «Суркис поставил ультиматум: или «Динамо», или алкоголь»
Экс-хавбек киевлян признался, что был закодирован
20 мая 15:42
Александр Алиев / Фото - Скриншот
Бывший полузащитник «Динамо» Александр Алиев в интервью Sportarena рассказал о том, как на четыре года перестал употреблять алкоголь во время карьеры в Киеве.
Не скрываю, я был закодирован. Спасибо Михалычу, что он мне поставил ультиматум: «Выбирай: или «Динамо», или алкоголь». Я пошел, закодировался, принес ему справку. И он мне в очередной раз поверил. Я не пил четыре года, вообще не пил. Мне было 23 года в тот момент.
Когда не пил, чувствовал себя лучше. После игр мы отдыхали, гуляли, веселились, пили. Я мог пойти в клуб, посидеть и пить кока-колу. На следующий день себя чувствовал просто великолепно. В это время у меня была прекрасная карьера. Как в «Динамо», так и в «Локомотиве».
Почему решил «раскодироваться»? Мне это очень мешало. Пошел ли спад, когда снова начал пить? Не в этом дело. Начал думать о другом.
Ранее юный нападающий «Динамо» побил бомбардирский рекорд Алиева.
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