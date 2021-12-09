Алиев: «Я на стороне Селезнева. Журналист поступил не по-пацански»

Александр Алиев / Фото: Динамо Киев от Шурика

Бывший игрок «Динамо» Александр Алиев прокомментировал конфликтмежду форвардом «Миная» Евгением Селезневым и журналистом Андреем Сенькивым.

Если Селезнев ему звонил, а Сенькив выложил все это в сеть, значит, он поступил не по-пацански, не по-мужски. Он не прав. Пусть два мужика между собой разберутся и конфликт будет исчерпан. Выносить это на всеобщее обсуждение не надо было.

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Я все равно на стороне Селезнева. Я не сторонник драк, но им надо этот вопрос решить по-мужски, между собой. Не знаю, зачем Сенькив на него «погнал»? Наверное, хочет хайповать. Это неправильно».