Алиев: «Я на стороне Селезнева. Журналист поступил не по-пацански»
Бывший игрок «Динамо» Александр Алиев прокомментировал конфликтмежду форвардом «Миная» Евгением Селезневым и журналистом Андреем Сенькивым.
«Сенькив решил хайпануть. Селезнев пошел в бокс и, видимо, еще не определился, он пока еще футболист или уже боксер. Но Жека мой кум, я на его стороне, хотя он сейчас чуть ли не в каждом скандале мелькает.
Если Селезнев ему звонил, а Сенькив выложил все это в сеть, значит, он поступил не по-пацански, не по-мужски. Он не прав. Пусть два мужика между собой разберутся и конфликт будет исчерпан. Выносить это на всеобщее обсуждение не надо было.
Заявление Сенькива в полицию? Прежде чем публиковать информацию, надо думать и нести за нее ответственность
Я все равно на стороне Селезнева. Я не сторонник драк, но им надо этот вопрос решить по-мужски, между собой. Не знаю, зачем Сенькив на него «погнал»? Наверное, хочет хайповать. Это неправильно».
Напомним, шоу «ТаТоТаке» выложило в сеть запись телефонного разговора Селезнева и Сенькива, в котором футболист угрожает журналисту.
Ранее комментируя скандальный эпизод с нецензурной лексикой Селезнева в адрес партнера по команде, журналист Сенькив, ссылаясь на свои источники, рассказал о натянутой атмосфере в коллективе
Уже известно, что журналист подал заявление в полицию на Селезнева.
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