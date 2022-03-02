Милевский в слезах просит остановить войну: «Оставьте нас, мы просто хотим жить!»
Алиев: «Я сделаю все, чтобы в Украине был мир, буду защищать страну, где родились мои детки»
Экс-игрок «Динамо» делает все, чтобы уничтожить рашистов
Фото: Футбол 24
Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев, который записался в киевскую тероборону, в своем Instagram заверил, что сделает все для мира в Украине:
Я остаюсь в Киеве и буду защищать страну, где родились мои детки. Я сделаю все, чтобы в Украине был мир.
Обращаюсь к россиянам. Разворачивайтесь и едьте обратно. Здесь нет фашистов и неонацистов. То, что показывают у вас в телевизоре, это бред.
Напомним, в тероборону также записался главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб, который вернулся в Украину из Молдовы.
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