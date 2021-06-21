Алиев: «Ярмоленко хорошо играет на Евро, он мой сыночек»
Бывший игрок киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев поделился впечатлениями от выступлений национальной команды на Евро-2020:
«Смотрел второй матч Украины на Евро против Северной Македонии. Молодцы пацаны, рад за них, что выиграли. Второй тайм, конечно, недоиграли, но главным был результат. Если они с Австрией будут играть так, как в первом тайме с Северной Македонией, уверен, проблем в игре с австрийцами не будет. Будет победа и три очка для Украины в копилку сборной.
Очень рад за Андрея Ярмоленко. Он мой сыночек, как я называл его в «Динамо». Хорошо играет на Евро, на слуху. Дай бог, чтобы Европа много говорила о каждом нашем игроке.
Нынешний чемпионат для меня очень непредсказуем. Думал, что фавориты будут как обычно – Германия, Италия, Франция, Португалия. Но игры все хорошие, непредсказуемые. Еще раз видим подтверждение, что в футболе все возможно. Думаю, что сюрпризы еще тоже будут».
Сейчас Ярмоленко вряд ли кто-то сможет назвать «сыночком», кроме Андрея Шевченко и матери игрока, ведь сейчас Ярмоленко – капитан национальной сборной, который уже сегодня выведет команду на бой с австрийцами за место в 1/8 Евро-2020. Победитель матча – сыграет с Италией на первой стадии финальной части чемпионата Европы.
Напомним, стала известна заявка сборной Украины на матч с Австрией.
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