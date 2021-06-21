Алиев: «Ярмоленко хорошо играет на Евро, он мой сыночек»

Александр Алиев / фото - dynamo.kiev

Бывший игрок киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев поделился впечатлениями от выступлений национальной команды на Евро-2020:

Очень рад за Андрея Ярмоленко. Он мой сыночек, как я называл его в «Динамо». Хорошо играет на Евро, на слуху. Дай бог, чтобы Европа много говорила о каждом нашем игроке.

Нынешний чемпионат для меня очень непредсказуем. Думал, что фавориты будут как обычно – Германия, Италия, Франция, Португалия. Но игры все хорошие, непредсказуемые. Еще раз видим подтверждение, что в футболе все возможно. Думаю, что сюрпризы еще тоже будут».