Алиссон: «Ливерпуль» хочет выиграть все турниры, в которых участвует»

Алиссон Беккер / Фото: Twitter

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон назвал цели на сезон для своей команды. Его слова приводит Sky Sports.

– Я думаю, что нечто большее, чем только это – мы хотим большего.

Конечно, мы хотим выиграть все турниры, в которых участвуем: Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги – все турниры, которые сейчас возможно выиграть. Такая должна быть цель у команд вроде нашей,