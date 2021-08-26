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Алиссон: «Ливерпуль» хочет выиграть все турниры, в которых участвует»
Команда Клоппа будет выступать в четырех турнирах
16:56
Алиссон Беккер / Фото: Twitter
Голкипер «Ливерпуля» Алиссон назвал цели на сезон для своей команды. Его слова приводит Sky Sports.
- Чемпионская гонка в АПЛ в этом сезоне будет для вас в центре внимания?
– Я думаю, что нечто большее, чем только это – мы хотим большего.
Конечно, мы хотим выиграть все турниры, в которых участвуем: Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги – все турниры, которые сейчас возможно выиграть. Такая должна быть цель у команд вроде нашей,
Напомним, «Ливерпуль» выиграл в двух первых турах АПЛ и находится среди лидеров турнирной таблицы.
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