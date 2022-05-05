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Аліссон: «Ліверпуль» розраховує на перемогу в турнірі»

Голкіпер впевнений, що команда переможно завершить сезон
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:56
Аліссон: «Ліверпуль» розраховує на перемогу в турнірі»
Аллісон Бекер / Фото: Ліверпуль

Голкіпер «Ліверпуля» Аліссон Бекер прокоментував перемогу команди у півфіналі Ліги чемпіонів. Слова бразильця приводить прес-служба клубу.

«Вихід до фіналу ЛЧ – це великій успіх, оскільки ми граємо проти найкращих команд світу. При цьому, зараз ми прагнемо більшого. «Ліверпуль» розраховує на перемогу в турнірі.

Це дійсно свято, що ми зайшли так далеко, але апетит приходить під час їжі. Потрібно завершити цей сезон перемогою».

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів «Ліверпуль» зіграє з мадридським «Реалом».

Карен Агабекян
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Алиссон Беккер Ливерпуль

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