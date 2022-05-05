Аліссон: «Ліверпуль» розраховує на перемогу в турнірі»

Аллісон Бекер / Фото: Ліверпуль

Голкіпер «Ліверпуля» Аліссон Бекер прокоментував перемогу команди у півфіналі Ліги чемпіонів. Слова бразильця приводить прес-служба клубу.

Це дійсно свято, що ми зайшли так далеко, але апетит приходить під час їжі. Потрібно завершити цей сезон перемогою».