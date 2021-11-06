Алиссон: «Салах, как и Левандовски, бьет рекорды. Он заслуживает «Золотой мяч»

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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер поддержал своего одноклубника Мохамеда Салаха, считая, что тот достоин награды «Золотой мяч» по итогам года. Слова бразильца приводит Sport Illustrated.

Считаю, что при голосовании за «Золотой мяч» учитываются и другие сезоны. Но все очень сложно, поскольку есть много игроков, которые заслуживают награды.

Если говорить о заслугах, есть много игроков... Например, Левандовски, который в последние сезоны делал нечто невероятное и бил рекорды.

Салах тоже бьет рекорды. И другие игроки, у которых есть много трофеев. Конечно, любой, кто станет победителем, будет достоин».