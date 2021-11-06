Алиссон: «Салах, как и Левандовски, бьет рекорды. Он заслуживает «Золотой мяч»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 17
Завтра 21
Футбол (5 событий из 8) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Майнц - Боруссия Мёнхенгладбах 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Кадис 0:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Агробизнес - ВПК-Агро 1:0 Окончен
17:30 Нива Т - Кривбасс 1:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Металлист-1925 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (17 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити -:- Запланирован
17:00 Челси - Бернли -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Лилль - Анже -:- Запланирован
22:00 Бордо - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Торино -:- Запланирован
19:00 Ювентус - Фиорентина -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Сельта - Барселона -:- Запланирован
22:00 Реал - Райо Вальекано -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Кремень - Авангард -:- Запланирован
14:15 Прикарпатье - Олимпик -:- Запланирован
15:00 Николаев - Авангард -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - ФК Мариуполь -:- Запланирован
15:00 Олимпик - ФК Мариуполь -:- Запланирован
17:00 Динамо - Ворскла -:- Запланирован
19:30 Черноморец - Рух -:- Запланирован
Футбол (21 событие из 31) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Эвертон - Тоттенхэм -:- Запланирован
16:00 Лидс - Лестер -:- Запланирован
16:00 Арсенал - Уотфорд -:- Запланирован
18:30 Вест Хэм - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Марсель - Мец -:- Запланирован
16:00 Реймс - Монако -:- Запланирован
18:00 Ницца - Монпелье -:- Запланирован
21:45 Ренн - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Герта - Байер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Венеция - Рома -:- Запланирован
19:00 Наполи - Верона -:- Запланирован
19:00 Лацио - Салернитана -:- Запланирован
21:45 Милан - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетико -:- Запланирован
22:00 Бетис - Севилья -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Полесье -:- Запланирован
14:15 Ужгород - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ингулец - СК Днепр-1 -:- Запланирован
17:00 Колос - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Заря - Верес -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Десна -:- Запланирован

Алиссон: «Салах, как и Левандовски, бьет рекорды. Он заслуживает «Золотой мяч»

Вратарь поддержал своего одноклубника
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:28
Алиссон: «Салах, как и Левандовски, бьет рекорды. Он заслуживает «Золотой мяч»
Фото: Sky Sports

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер поддержал своего одноклубника Мохамеда Салаха, считая, что тот достоин награды «Золотой мяч» по итогам года. Слова бразильца приводит Sport Illustrated.

«Он определенно заслуживает награду за то, что показывает. И речь не только про этот сезон. Он очень стабильный игрок.

Считаю, что при голосовании за «Золотой мяч» учитываются и другие сезоны. Но все очень сложно, поскольку есть много игроков, которые заслуживают награды.

Если говорить о заслугах, есть много игроков... Например, Левандовски, который в последние сезоны делал нечто невероятное и бил рекорды.

Салах тоже бьет рекорды. И другие игроки, у которых есть много трофеев. Конечно, любой, кто станет победителем, будет достоин».

Сообщалось, что награду, вероятно, получит Лионель Месси.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мохамед Салах Ливерпуль Алиссон Беккер Золотой мяч

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ривалдо: «Считаю Левандовски фаворитом за «Золотой мяч»
Ривалдо: «Считаю Левандовски фаворитом за «Золотой мяч»
Футбол Бундеслига (Германия)
11:10
«Полная чушь». В издании France Football опровергли, что Месси получит Золотой мяч
«Полная чушь». В издании France Football опровергли, что Месси получит Золотой мяч
Футбол В Европе
09:17
«Ливерпуль» потерял лидера почти на месяц
«Ливерпуль» потерял лидера почти на месяц
Футбол Премьер-Лига (Англия)
5 ноября 16:11
Клопп хочет видеть в своей команде звезду «Реала»
Клопп хочет видеть в своей команде звезду «Реала»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
5 ноября 12:25
Торрес: «Салах – лучший в мире сейчас. Сто процентов»
Торрес: «Салах – лучший в мире сейчас. Сто процентов»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
4 ноября 17:56
Клопп: «Против «Атлетико» мы провели игру, близкую к идеальной»
Клопп: «Против «Атлетико» мы провели игру, близкую к идеальной»
Футбол Лига чемпионов UEFA
4 ноября 13:26

Новости: Футбол

Президент «Барселоны» анонсировал три трансфера зимой
Президент «Барселоны» анонсировал три трансфера зимой
Примерa (Испания)
11:48
Дубра: «Я три года в «Александрии» и никак не получалось забить. Сейчас я рад»
Дубра: «Я три года в «Александрии» и никак не получалось забить. Сейчас я рад»
Украинская Премьер-лига
11:40
Жиру раскритиковал возвращение Бензема в сборную Франции
Жиру раскритиковал возвращение Бензема в сборную Франции
В Европе
11:34
«Астана» уволила российского тренера из-за второго места по итогам сезона в Казахстане
«Астана» уволила российского тренера из-за второго места по итогам сезона в Казахстане
В Европе
11:22
Ривалдо: «Считаю Левандовски фаворитом за «Золотой мяч»
Ривалдо: «Считаю Левандовски фаворитом за «Золотой мяч»
Бундеслига (Германия)
11:10
Тухель заявил о возможном усилении центра обороны этой зимой
Тухель заявил о возможном усилении центра обороны этой зимой
Премьер-Лига (Англия)
11:03
«Барселона» нашла замену для Агуэро в Китае
«Барселона» нашла замену для Агуэро в Китае
Примерa (Испания)
10:55
Гаттузо ведет переговоры с российским клубом
Гаттузо ведет переговоры с российским клубом
В Европе
10:45
Сульшер: «Юнайтед» – клуб номер один в Манчестере и, вероятно, в мире»
Сульшер: «Юнайтед» – клуб номер один в Манчестере и, вероятно, в мире»
Премьер-Лига (Англия)
10:43
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 11:59
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
4
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 17:08
6
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Бокс Профессиональный бокс
2 ноября 22:34
1
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Днепр» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Краматорск». Видео трансляция
14:00
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
14:30
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Ворскла». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Ворскла». Онлайн трансляция
17:00
УХЛ. «Кременчуг» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» — «Рулав Одд». Видео трансляция
17:00
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
19:00
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
19:00
Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Аталанта». Онлайн трансляция
21:45
Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи. Онлайн трансляция
WEB
Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи. Онлайн трансляция
7 ноября 06:00
Сауль Альварес – Калеб Плант. Онлайн трансляция
WEB
Сауль Альварес – Калеб Плант. Онлайн трансляция
7 ноября 07:00
Камару Усман – Колби Ковингтон. Онлайн трансляция
WEB
Камару Усман – Колби Ковингтон. Онлайн трансляция
7 ноября 07:00
УХЛ. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
7 ноября 13:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
7 ноября 13:55
УХЛ. «Мариуполь» — «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Мариуполь» — «Сокол». Видео трансляция
7 ноября 15:20
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
7 ноября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
7 ноября 23:45