Торрес: «Салах – лучший в мире сейчас. Сто процентов»
Алиссон: «Салах, как и Левандовски, бьет рекорды. Он заслуживает «Золотой мяч»
Вратарь поддержал своего одноклубника
10:28
Фото: Sky Sports
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер поддержал своего одноклубника Мохамеда Салаха, считая, что тот достоин награды «Золотой мяч» по итогам года. Слова бразильца приводит Sport Illustrated.
«Он определенно заслуживает награду за то, что показывает. И речь не только про этот сезон. Он очень стабильный игрок.
Считаю, что при голосовании за «Золотой мяч» учитываются и другие сезоны. Но все очень сложно, поскольку есть много игроков, которые заслуживают награды.
Если говорить о заслугах, есть много игроков... Например, Левандовски, который в последние сезоны делал нечто невероятное и бил рекорды.
Салах тоже бьет рекорды. И другие игроки, у которых есть много трофеев. Конечно, любой, кто станет победителем, будет достоин».
Сообщалось, что награду, вероятно, получит Лионель Месси.
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