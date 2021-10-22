Аллахьяр: «Ехали в Болгарию исключительно за победой, и добились ее, несмотря на большое количество травмированных игроков»

Форвард забил победный мяч

Фото: ФК Заря

Нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш прокомментировал пресс-службе клуба победу над ЦСКА София (1:0) в Лиге конференций и свой забитый мяч.

«Несмотря на большое количество травмированных игроков, мы ехали в Болгарию исключительно за победой, и сделали это. Очень счастливы такому результату. Мы сделали это вместе – как команда, поддерживали друг друга во время игры. Я очень счастлив, что забил, но для меня важнее победа всей команды».

Перед игрой мы уже знали результат параллельного матча в нашей группе, «Буде-Глимт» – «Рома» 6:1, поэтому был едва ли не последний шанс для «Зари» побороться за выход из группы, не так ли?

«Нет, я не знал этого результата. В таком случае хорошо, что мы победили, и сохраняем наши шансы на евровесну».

Аллахьяр забил свой четвертый гол в сезоне.

Его мяч претендует на звание лучшего по итогам тура.