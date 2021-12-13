Скрипник: «Не хотелось, чтобы это был последний гол Аллахьяра за «Зарю»
Аллахьяр: «На 99% это мой последний матч в «Заре»
Форвард вернется в «Фенербахче»
Фото: ФК Заря
Нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш прокомментировал победу и гол в ворота «Динамо» (1:1) и свои 1,5 года в луганской команде.
«Это был классный матч, мы хорошо отыграли. Я счастлив, что мы добыли такой хороший результат. Возможно, это моя последняя игра за «Зарю». Доволен, что мне удалось забить в таком матче.
Команда уйдет в отпуск в хорошем настроении. На 99% это мой последний матч в «Заре». Я был здесь полтора года и убедился, что это настоящая семья.
Мой период в Украине? Прекрасно и комфортно себя чувствовал. Меня окружали хорошие люди. Моментами было очень тяжело, но я прогрессировал. У каждого футболиста свой путь».
Скрипник надеется, что «Заря» удержит иранца в команде.
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