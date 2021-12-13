Аллахьяр: «На 99% это мой последний матч в «Заре»

Фото: ФК Заря

Нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш прокомментировал победу и гол в ворота «Динамо» (1:1) и свои 1,5 года в луганской команде.

Команда уйдет в отпуск в хорошем настроении. На 99% это мой последний матч в «Заре». Я был здесь полтора года и убедился, что это настоящая семья.

Мой период в Украине? Прекрасно и комфортно себя чувствовал. Меня окружали хорошие люди. Моментами было очень тяжело, но я прогрессировал. У каждого футболиста свой путь».