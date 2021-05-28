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Аллахьяр: «Слышал про интерес со стороны «Динамо» и «Шахтера»

Форвард готов остаться в Украине
Футбол Украинская Премьер-лига
13:24
Аллахьяр: «Слышал про интерес со стороны «Динамо» и «Шахтера»
Фото: ФК Заря

Нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш признался в программе «Профутбол», что готов остаться в Украине.

«Как только появилось предложение из Украины, я начал узнавать — куда еду и что меня ждет. Мне было интересно попробовать свои силы в Европе. Была надежда, что все получится. и действительно, год выдался хорошим. Мне тут очень нравится.

Как только попал в «Зарю», то чувствовал себя чужаком. Никого не знал, сильно переживал. Но в клубе меня хорошо приняли, и тренер. и ребята. Коллектив в «Заре» — единая семья. и это очень важно. Языковой барьер? Мы хорошо чувствуем себя на поле. Многие ребята говорят на английском.

В Иране знают про гранды украинского футбола. «Динамо» и «Шахтер» часто играют в еврокубках, но в Иране популярнее «Шахтер», так как там играло множество бразильцев. Слышал про интерес со стороны «Динамо» и «Шахтера». Летом будет много времени, чтобы обдумать свое будущее.

Что касается моей дальнейшей карьеры, то я хочу сделать правильный выбор. Я не против остаться играть в Украине. Тут конкурентный чемпионат, много конкурентоспособных команд. Главное, чтобы я развивался».

Контракт игрока принадлежит «Фенербахче». «Заря» выкупит футболиста, если сразу же найдет покупатель у луганчан.

Андрей Усмонов
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Теги

Заря Аллахьяр Сайядманеш

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