Аллахьяр: «Слышал про интерес со стороны «Динамо» и «Шахтера»

Фото: ФК Заря

Нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш признался в программе «Профутбол», что готов остаться в Украине.

Как только попал в «Зарю», то чувствовал себя чужаком. Никого не знал, сильно переживал. Но в клубе меня хорошо приняли, и тренер. и ребята. Коллектив в «Заре» — единая семья. и это очень важно. Языковой барьер? Мы хорошо чувствуем себя на поле. Многие ребята говорят на английском.

В Иране знают про гранды украинского футбола. «Динамо» и «Шахтер» часто играют в еврокубках, но в Иране популярнее «Шахтер», так как там играло множество бразильцев. Слышал про интерес со стороны «Динамо» и «Шахтера». Летом будет много времени, чтобы обдумать свое будущее.

Что касается моей дальнейшей карьеры, то я хочу сделать правильный выбор. Я не против остаться играть в Украине. Тут конкурентный чемпионат, много конкурентоспособных команд. Главное, чтобы я развивался».