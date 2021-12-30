«Андерлехт» подпишет Аллахьяра, если «Заря» откажется от выкупа форварда
Аллахьяр трогательно попрощался с «Зарей»
Форвард покинул украинскую команду
Аллахьяр Сайядманеш / Фото: ФК Заря
Экс-нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш в своем Instagram трогательно попрощался с экс-командой.
«Прощаться с любимыми всегда тяжело. Но после потрясающих полутора лет в этой команде и с этими болельщиками я могу сказать, что Заря навсегда останется в моем сердце. Я никогда не забуду невероятные время и моменты, которые мы пережили вместе.
Хочу сказать спасибо всем своим партнерам по команде, тренерам и персоналу за то, что они помогли мне вырасти как в игровом, так и в личностном планах. До свидания, Мужики».
Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Заря» расположилась на 4-м месте.
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