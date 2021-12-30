Аллахьяр трогательно попрощался с «Зарей»

Аллахьяр Сайядманеш / Фото: ФК Заря

Экс-нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш в своем Instagram трогательно попрощался с экс-командой.

Хочу сказать спасибо всем своим партнерам по команде, тренерам и персоналу за то, что они помогли мне вырасти как в игровом, так и в личностном планах. До свидания, Мужики».