Сегодня «Заря» сыграет с «Ромой» в Лиге конференций
Аллахьяр: «У меня есть предложение от бельгийских клубов, но хотел бы остаться в «Заре»
Форвард рассказал о своем будущем
30 сентября 15:10
Фото: ФК Заря
Нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш рассказал о своем будущем.
«Пока я с «Зарей». Мой контракт истекает в декабре. Вскоре буду говорить о своем будущем в «Фенербахче». Возможно, останусь в «Заре» до конца сезона, нужно общаться».
Что для тебя лучше?
«Я хотел бы остаться в «Заре» до конца сезона».
Была информация, что тобой интересуются «Брюгге», «Андерлехт». Это правда?
«Правда, у меня есть предложения от бельгийских клубов, но пока это невозможно. Нужно дождаться декабря».
Правда, что «Заря» может выкупить твой контракт за 3,5 миллиона евро?
«Да, это правильная сумма, прописанная в моем контракте. Если «Заря» захочет, то купит меня».
Летом его могли купить топ-клубы УПЛ, но форвард все же остался в команде.
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