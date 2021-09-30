Аллахьяр: «У меня есть предложение от бельгийских клубов, но хотел бы остаться в «Заре»

Форвард рассказал о своем будущем

Фото: ФК Заря

Нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш рассказал о своем будущем.

«Пока я с «Зарей». Мой контракт истекает в декабре. Вскоре буду говорить о своем будущем в «Фенербахче». Возможно, останусь в «Заре» до конца сезона, нужно общаться».

Что для тебя лучше?

«Я хотел бы остаться в «Заре» до конца сезона».

Была информация, что тобой интересуются «Брюгге», «Андерлехт». Это правда?

«Правда, у меня есть предложения от бельгийских клубов, но пока это невозможно. Нужно дождаться декабря».

Правда, что «Заря» может выкупить твой контракт за 3,5 миллиона евро?

«Да, это правильная сумма, прописанная в моем контракте. Если «Заря» захочет, то купит меня».

Летом его могли купить топ-клубы УПЛ, но форвард все же остался в команде.