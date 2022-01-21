Аллахьяра подпишет аутсайдер Чемпионшипа за 9 миллионов евро

«Халл» близок к соглашению с «Фенербахче»

Фото: ФК Заря

Нападающий «Ференбахче» Аллахьяр Сайядманеш сменит клуб зимой.

Он близок к переходу в «Халл Сити». Команда является аутсайдером Чемпионшипа.

Сумма трансфера составит 9 миллионов евро, сообщает Fotomac. Стороны блики к сделке по иранцу.

Аллахьяр мог остаться в Украине, если бы «Заря» выкупила его за 2,5 миллиона евро. Впрочем, луганчане от идеи отказались.

Примечательно, что Аллахьяр находится в «Фенербахче» с 2019-го года, но отыграл за турков лишь три матча.