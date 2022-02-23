Аллегри: «Даже «Вильярреал» не мог поверить, что за подарок мы ему сделали, пропустив гол»

Фото: Football-Italia

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал UEFA ничью с «Вильярреалом» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Влахович провел очень хороший матч. Противостоять такому защитнику, как Альбиоль, всегда непросто. Игроки «Вильярреала» опытные и техничные. Конечно, мы хотели выиграть 3:0, но сделать здесь это не просто, уж поверьте. Наш прессинг во втором тайме был несколько недостаточным, и «Вильярреал» заставил нас за это заплатить.

Ирония в том, что мы пропустили в тот момент, когда, казалось, стали комфортно контролировать игру. Потом у нас возникли сложности, когда мы подустали. Пропущенный гол был просто невероятным в том плане, что даже «Вильярреал» не мог поверить, что за подарок мы ему сделали. Ничто не решено, но я уверен в своей команде, так как у нас в строй вернется ряд важных футболистов».