Аллегри: «Если бы Роналду ушёл на месяц раньше, клуб бы по-другому провел трансферную кампанию»

Португалец уехал из Турина в последние дни лета

Криштиану Роналду и Массимилиано Аллегри / фото - FC Juventus

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал для DAZN заявление защитника «зебр» Джорджо Кьеллини, что было бы лучше, если бы Криштиану Роналду ушел из туринского клуба раньше:

«Я знаю одно — все по-разному интерпретируют сказанное и сделанное. Я считаю, что Кьеллини положительно отозвался о выдающемся футболисте Роналду. Это нормально, что 28 августа, за три дня до закрытия трансферного окна, у вас нет возможности его заменить. Клуб совершил удачное приобретение в лице Кина, который забивает важные голы. Я счастлив. Но если бы Роналду ушёл на месяц раньше, вероятно, у клуба была бы возможность по-другому провести трансферную кампанию. Это лишь вопрос рынка, он не создал никаких проблем».

Легендарный португалец спустя три года сменил Турин на Манчестер. «Дьяволы» заплатили за него «синьоре» 15 миллионов евро.

С уходом Роналду «Ювентус» испытывает огромные проблемы в Серии А, ведь идет лишь на 7-м месте в таблице, отставая от лидеров гонки на целых 13 очков.

Но и в МЮ ситуация также не идеальная, ведь из-за последних результатов будущее главного тренера Оле-Гуннара Сульшера находится под вопросом.