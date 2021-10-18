Моуриньо – о 0:1 с «Ювентусом»: «Проиграла команда, которая заслуживала победу»
Аллегри: «Игроки «Ювентуса» больше подходят для контратакующей игры»
Тренер – о победе над «Ромой»
08:41
Фото: AFP
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал Football-Italia победу над «Ромой» (1:0) в матче Серии А.
«Мне нравится счет 1:0, это хороший результат. Тем более, что мы снова сыграли на ноль.
«Рома» – технически хорошая команда, высокого уровня, на раннем этапе матча они доставили нам проблем. Затем мы забили хороший гол и со временем стали играть лучше.
Наши игроки больше подходят для контратакующей игры, такие у них характеристики. Когда мы пытаемся владеть мячом, мы либо играем вяло, либо слишком дергаемся.
Это важная победа, еще один шаг вперед в таблице. Шченсны одним махом исправился за все свои ошибки в сезоне. Он снова дает команде то, на что способен».
«Ювентус» выиграл третий матч подряд.
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