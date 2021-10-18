Аллегри: «Игроки «Ювентуса» больше подходят для контратакующей игры»

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал Football-Italia победу над «Ромой» (1:0) в матче Серии А.

«Рома» – технически хорошая команда, высокого уровня, на раннем этапе матча они доставили нам проблем. Затем мы забили хороший гол и со временем стали играть лучше.

Наши игроки больше подходят для контратакующей игры, такие у них характеристики. Когда мы пытаемся владеть мячом, мы либо играем вяло, либо слишком дергаемся.

Это важная победа, еще один шаг вперед в таблице. Шченсны одним махом исправился за все свои ошибки в сезоне. Он снова дает команде то, на что способен».