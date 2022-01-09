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Аллегри: «Игры с «Ромой» всегда сложные, Моуриньо хорошо поработал с командой»

Центральная встреча тура в Италии – уже сегодня
Футбол Серия А (Италия)
09 января 14:16
Аллегри: «Игры с «Ромой» всегда сложные, Моуриньо хорошо поработал с командой»
Массимилиано Аллегри / Фото: Eurosport

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о грядущем матче с «Ромой» в 21-м туре чемпионата Италии. Специалиста цитирует Football Italia.

«Игры с «Ромой» всегда сложные, у этой команды есть свое лицо. Нам нужно проявить себя как в плане нацеленности на борьбу, так и в техническом плане, нужно хорошо подготовиться. В составе будут изменения, потому что некоторые футболисты играли слишком много.

Я знал, что в этом сезоне нам придется усердно работать ради возвращения в борьбу за чемпионство через год или два.

«Рома» отстает от нас на три очка, Моуринью хорошо поработал. Нельзя все изменить за несколько месяцев, на чудеса не способен никто.

Команда прибавляет, нужно проявить немного терпения, и я знал об этом. Я не боюсь этого. Естественно, все хотят побеждать, но для борьбы за титул нужно завершить строительство команды».


Матч «Рома» – «Ювентус» состоится сегодня, 9-го января. Начало – в 19:30.

Петр Приходько
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Теги

Ювентус Рома (Рим) Массимилиано Аллегри

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