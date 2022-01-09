Аллегри: «Игры с «Ромой» всегда сложные, Моуриньо хорошо поработал с командой»

Массимилиано Аллегри / Фото: Eurosport

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о грядущем матче с «Ромой» в 21-м туре чемпионата Италии. Специалиста цитирует Football Italia.

Я знал, что в этом сезоне нам придется усердно работать ради возвращения в борьбу за чемпионство через год или два.

«Рома» отстает от нас на три очка, Моуринью хорошо поработал. Нельзя все изменить за несколько месяцев, на чудеса не способен никто.

Команда прибавляет, нужно проявить немного терпения, и я знал об этом. Я не боюсь этого. Естественно, все хотят побеждать, но для борьбы за титул нужно завершить строительство команды».