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Аллегри: «Интер» является фаворитом на победу в Серии А»
Тренер – о предстоящей игре 9 тура
15:50
Фото: SkySports
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал Football-Italia предстоящий матч с «Интером» в 9-м туре Серии А.
«Увидим завтра вечером, все будет зависеть от нашей игры. Это будет прекрасный вечер, особенно из-за того, что на матче будет присутствовать 60 тысяч зрителей.
Это будет хороший матч между двумя хорошими командами. «Интер» является фаворитом на завоевание Скудетто, по моему мнению. Это будет важная проверка против сильной команды.
Думаю, этот матч не решит судьбу титула. Мы можем продолжить серию успешных результатов. Что касается турнирной таблицы, матч против Ромы был намного важнее. Нельзя думать, что мы можем выиграть или проиграть титул в одном матче».
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