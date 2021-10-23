Аллегри: «Интер» является фаворитом на победу в Серии А»

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал Football-Italia предстоящий матч с «Интером» в 9-м туре Серии А.

Это будет хороший матч между двумя хорошими командами. «Интер» является фаворитом на завоевание Скудетто, по моему мнению. Это будет важная проверка против сильной команды.

Думаю, этот матч не решит судьбу титула. Мы можем продолжить серию успешных результатов. Что касается турнирной таблицы, матч против Ромы был намного важнее. Нельзя думать, что мы можем выиграть или проиграть титул в одном матче».