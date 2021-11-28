Аллегри: «Пропустили четыре мяча от «Челси», но главную задачу мы решили»
Аллегри – о 8-м месте «Ювентуса» в таблице Серии А: «Мы заслужили то, где мы сейчас находимся»
«Бьянконери» проиграли «Аталанте» в чемпионате
10:59
Аллегри и Кьеллини / Фото: Getty Images
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Аталанты» (0:1) в матче 14-го тура чемпионата Италии. Слова наставника приводит Football Italia.
«Нужно быть реалистами и осознать, что сейчас мы заслужили то место в таблице, на котором находимся. Когда мы станем реалистами, то давление снизится, и мы сможем работать более спокойно, извлекая максимальную пользу.
Мы мало забиваем, а потому потеряли спокойствие, холодность и циничность в районе штрафной. Но мы должны сохранять спокойствие, ведь у нас есть Дибала, Мората, Кьеза и Маккенни, которые всегда забивали».
В турнирной таблице чемпионата Италии после поражения от «Аталанты» «Ювентус» опустился на 8-е место.
Напомним также, что это первая победа «Аталанты» над «Ювентусом» в Серии А на выезде за последних 32 года.
Комментарии 0