Аллегри – о 8-м месте «Ювентуса» в таблице Серии А: «Мы заслужили то, где мы сейчас находимся»

Аллегри и Кьеллини / Фото: Getty Images

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Аталанты» (0:1) в матче 14-го тура чемпионата Италии. Слова наставника приводит Football Italia.

Мы мало забиваем, а потому потеряли спокойствие, холодность и циничность в районе штрафной. Но мы должны сохранять спокойствие, ведь у нас есть Дибала, Мората, Кьеза и Маккенни, которые всегда забивали».