Защитник «Ювентуса» Де Лигт: «Я был уверен, что Малиновский не забьет оттуда. Спросил, как ему это удалось»
Аллегри – о ничьей с «Аталантой»: «Было бы бы обидно уступить, играя так хорошо»
«Ювентус» сравнял счет на последних минутах
14 февраля 08:08
Массимилиано Аллегри / Фото: Getty Images
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о ничьей с «Аталантой» (1:1) в последнем туре Серии А. Его цитирует Football Italia.
«Было бы обидно уступить в этой встрече, играя так хорошо. «Аталанта» играла агрессивно, вынуждая нас быстро перемещать мяч. Игра получилась зрелищной, мы чуть не проиграли. Мы заработали одно очко и продолжили серию без поражений. Конечно, хотелось победить, но мы играли с сильным соперником.
Еще в сентябре я сказал, что «Интер» выиграет скудетто. При всем уважении к «Милану» и «Наполи», мне кажется, что у «Интера» самый сильный состав. На данный момент они сильнее, чем мы. Мы потеряли слишком много очков на старте сезона. Если бы у нас было хотя бы на 4 очка больше, мы могли бы навязать борьбу».
Напомним, футболисты «Ювентуса» были просто в шоке от шедеврального гола хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского.
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