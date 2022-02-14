Аллегри – о ничьей с «Аталантой»: «Было бы бы обидно уступить, играя так хорошо»

Массимилиано Аллегри / Фото: Getty Images

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о ничьей с «Аталантой» (1:1) в последнем туре Серии А. Его цитирует Football Italia.

Еще в сентябре я сказал, что «Интер» выиграет скудетто. При всем уважении к «Милану» и «Наполи», мне кажется, что у «Интера» самый сильный состав. На данный момент они сильнее, чем мы. Мы потеряли слишком много очков на старте сезона. Если бы у нас было хотя бы на 4 очка больше, мы могли бы навязать борьбу».