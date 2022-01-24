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Аллегри – о ничьей с «Миланом»: «Это – заслуженный результат»

Команды сыграли в осторожный футбол
Футбол Серия А (Италия)
08:39
Аллегри – о ничьей с «Миланом»: «Это – заслуженный результат»
Массимилиано Аллегри / Фото: Getty Images

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о ничьей с «Миланом» (0:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии. Специалиста цитирует Football Italia.

«Это была хорошая игра. Думаю, во втором тайме мы выглядели лучше, но игра была достаточно равная. Ничья – это заслуженный результат.

Я рад, что мы действуем как команда, среди игроков есть взаимопонимание. Нужно быть немного спокойнее, иногда мы торопимся и ошибаемся в завершающей стадии.

Мы стали увереннее, в 8 из 12 последних матчей нам удалось сыграть на ноль, это хороший знак»


В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» идет третьим, имея 49 очков. У «Ювентуса» пятая строчка (42 балла).

Петр Приходько
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Теги

Массимилиано Аллегри Милан Ювентус

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