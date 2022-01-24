Аллегри – о ничьей с «Миланом»: «Это – заслуженный результат»

Массимилиано Аллегри / Фото: Getty Images

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о ничьей с «Миланом» (0:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии. Специалиста цитирует Football Italia.

Я рад, что мы действуем как команда, среди игроков есть взаимопонимание. Нужно быть немного спокойнее, иногда мы торопимся и ошибаемся в завершающей стадии.

Мы стали увереннее, в 8 из 12 последних матчей нам удалось сыграть на ноль, это хороший знак»