Аллегри: «Обидно проигрывать за 5 секунд до конца из-за глупой ошибки в финале»
Аллегри – о ничьей с «Миланом»: «Это – заслуженный результат»
Команды сыграли в осторожный футбол
08:39
Массимилиано Аллегри / Фото: Getty Images
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о ничьей с «Миланом» (0:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии. Специалиста цитирует Football Italia.
«Это была хорошая игра. Думаю, во втором тайме мы выглядели лучше, но игра была достаточно равная. Ничья – это заслуженный результат.
Я рад, что мы действуем как команда, среди игроков есть взаимопонимание. Нужно быть немного спокойнее, иногда мы торопимся и ошибаемся в завершающей стадии.
Мы стали увереннее, в 8 из 12 последних матчей нам удалось сыграть на ноль, это хороший знак»
В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» идет третьим, имея 49 очков. У «Ювентуса» пятая строчка (42 балла).
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