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Аллегри – о поражении «Эмполи»: «Нам преподали еще один ценный урок. Используем этот опыт в дальнейшем»

«Ювентус» не выиграл в двух матча подряд
Футбол Серия А (Италия)
09:24
Аллегри – о поражении «Эмполи»: «Нам преподали еще один ценный урок. Используем этот опыт в дальнейшем»
Фото: AFP

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал Football-Italia поражение от «Эмполи» (0:1) во 2-м туре Серии А.

«Парни хорошо начали матч, но первая же ошибка привела к голу. После этого действия стали торопливыми. Нам нужно работать спокойно, играть как команда, не пытаться все решить за счет индивидуального мастерства.

Неудачи в двух турах неизбежно пойдут нам на пользу. У нас сильная команда, у которой есть определенные ценности, и постепенно все это проявится.

«Эмполи» оставляет много свободных зон на флангах, но мы допускали много технических оплошностей из-за спешки. Нельзя думать, что мы будем контролировать каждый матч, вести в счете. Надо играть спокойно, как это делают великие команды, понимая, что игру можно перевернуть.

Сложности помогают расти. Мы поняли, чего делать не стоит, в матче с «Удинезе», а сегодня нам преподали еще один ценный урок. Понятно, мы потеряли пять очков, но мы используем полученный опыт в дальнейшем. Мы со временем нащупаем баланс».

«Ювентус» не выиграл в двух стартовых матчах Серии А.

Андрей Усмонов
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Массимилиано Аллегри Ювентус Эмполи

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