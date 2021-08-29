Аллегри – о поражении «Эмполи»: «Нам преподали еще один ценный урок. Используем этот опыт в дальнейшем»

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал Football-Italia поражение от «Эмполи» (0:1) во 2-м туре Серии А.

Неудачи в двух турах неизбежно пойдут нам на пользу. У нас сильная команда, у которой есть определенные ценности, и постепенно все это проявится.

«Эмполи» оставляет много свободных зон на флангах, но мы допускали много технических оплошностей из-за спешки. Нельзя думать, что мы будем контролировать каждый матч, вести в счете. Надо играть спокойно, как это делают великие команды, понимая, что игру можно перевернуть.

Сложности помогают расти. Мы поняли, чего делать не стоит, в матче с «Удинезе», а сегодня нам преподали еще один ценный урок. Понятно, мы потеряли пять очков, но мы используем полученный опыт в дальнейшем. Мы со временем нащупаем баланс».