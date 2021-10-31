«Верона» обыграла «Ювентус» благодаря дублю Симеоне
Аллегри после поражения от «Вероны» до субботы закрыл игроков «Ювентуса» на базе клуба
«Синьору» здорово лихорадит на старте сезона
15:16
фото - Old Juve
В матче 11-го тура Серии А «Ювентус» на выезде неожиданно «сгорел» «Вероне» (1:2).
Для «зебр» это уже седьмая потеря очков в текущей кампании итальянского чемпионата.
Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри решил предпринять меры и закрыл своих игроков на клубной базе до субботы, сообщает Football Italia.
Футболисты будут жить в гостинице, которая находится на территории.
На неделе команду ждет матч Лиги чемпионов против «Зенита» и игра чемпионата против «Фиорентины».
После 11 туров «синьора» занимает восьмое место в таблице, набрав лишь 15 очков. У лидирующих «Наполи» и «Милана» по 28 пунктов и по матчу в запасе.
Напомним, Аллегри назвал главных конкурентов фаворитами за чемпионство.
Комментарии 0