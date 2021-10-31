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Аллегри после поражения от «Вероны» до субботы закрыл игроков «Ювентуса» на базе клуба

«Синьору» здорово лихорадит на старте сезона
Футбол Серия А (Италия)
15:16
Аллегри после поражения от «Вероны» до субботы закрыл игроков «Ювентуса» на базе клуба
фото - Old Juve

В матче 11-го тура Серии А «Ювентус» на выезде неожиданно «сгорел» «Вероне» (1:2).

Для «зебр» это уже седьмая потеря очков в текущей кампании итальянского чемпионата.

Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри решил предпринять меры и закрыл своих игроков на клубной базе до субботы, сообщает Football Italia.

Футболисты будут жить в гостинице, которая находится на территории.

На неделе команду ждет матч Лиги чемпионов против «Зенита» и игра чемпионата против «Фиорентины».

После 11 туров «синьора» занимает восьмое место в таблице, набрав лишь 15 очков. У лидирующих «Наполи» и «Милана» по 28 пунктов и по матчу в запасе.

Напомним, Аллегри назвал главных конкурентов фаворитами за чемпионство.

Павел Харченко
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Ювентус Массимилиано Аллегри Верона

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