Аллегри после поражения от «Вероны» до субботы закрыл игроков «Ювентуса» на базе клуба

«Синьору» здорово лихорадит на старте сезона

фото - Old Juve

В матче 11-го тура Серии А «Ювентус» на выезде неожиданно «сгорел» «Вероне» (1:2).

Для «зебр» это уже седьмая потеря очков в текущей кампании итальянского чемпионата.

Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри решил предпринять меры и закрыл своих игроков на клубной базе до субботы, сообщает Football Italia.

Футболисты будут жить в гостинице, которая находится на территории.

На неделе команду ждет матч Лиги чемпионов против «Зенита» и игра чемпионата против «Фиорентины».

После 11 туров «синьора» занимает восьмое место в таблице, набрав лишь 15 очков. У лидирующих «Наполи» и «Милана» по 28 пунктов и по матчу в запасе.

Напомним, Аллегри назвал главных конкурентов фаворитами за чемпионство.