Аллегрі – про фінал Кубку Італії: «Гарно завершити сезон – це найкраща підготовка до сезону наступного»
Головний тренер «Ювентуса» Массіміліано Аллегрі перед фіналом Кубку Італії проти «Інтера» заявив, що його команда хоче сильно завершити цей сезон, щоб отримати додаткову впевненість перед початком наступного:
«Фінали – це завжди важливо, ми хочемо виграти. Це буде гарна гра. Інтер – складний суперник, нам потрібний буде спокій. Футбол – дивна річ. Якщо в матчі буде ранній гол, то він може змінити все. Нам потрібно видати гарний виступ і спробувати привезти трофей додому.
У нашої команди був поганий старт сезону, але ми досягнули важливого результату, оскільки кожного сезону грати в Лізі чемпіонів важливо. Ми хочемо розвиватися і готові розпочати знову наступного сезону.
Зараз я знаю гравців і штаб. Впевнений, наступного сезону у нас буде більше шансів досягнути нашої головної мети – виграти Скудетто. Та це буде добре виграти фінал Кубку, оскільки гарно завершити сезон – це найкраща підготовка до сезону наступного».
Фінал Кубку Італії «Ювентус» – «Інтер» пройде 11 травня на «Стадіо Олімпіко» в Римі. Початок о 22:00.
Нагадаємо, «Мілан» зумів залишитися лідером Серії А за два тури до завершення сезону.
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