Аллегрі – про фінал Кубку Італії: «Гарно завершити сезон – це найкраща підготовка до сезону наступного»

Массіміліано Аллегрі з Кубком Італії / Фото - blackwhitereadallover.com

Головний тренер «Ювентуса» Массіміліано Аллегрі перед фіналом Кубку Італії проти «Інтера» заявив, що його команда хоче сильно завершити цей сезон, щоб отримати додаткову впевненість перед початком наступного:

У нашої команди був поганий старт сезону, але ми досягнули важливого результату, оскільки кожного сезону грати в Лізі чемпіонів важливо. Ми хочемо розвиватися і готові розпочати знову наступного сезону.

Зараз я знаю гравців і штаб. Впевнений, наступного сезону у нас буде більше шансів досягнути нашої головної мети – виграти Скудетто. Та це буде добре виграти фінал Кубку, оскільки гарно завершити сезон – це найкраща підготовка до сезону наступного».