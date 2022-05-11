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Аллегрі – про фінал Кубку Італії: «Гарно завершити сезон – це найкраща підготовка до сезону наступного»

Тренер «Ювентуса» сподівається на перемогу над «Інтером»
Футбол Серия А (Италия)
10:55
Аллегрі – про фінал Кубку Італії: «Гарно завершити сезон – це найкраща підготовка до сезону наступного»
Массіміліано Аллегрі з Кубком Італії / Фото - blackwhitereadallover.com

Головний тренер «Ювентуса» Массіміліано Аллегрі перед фіналом Кубку Італії проти «Інтера» заявив, що його команда хоче сильно завершити цей сезон, щоб отримати додаткову впевненість перед початком наступного:

«Фінали – це завжди важливо, ми хочемо виграти. Це буде гарна гра. Інтер – складний суперник, нам потрібний буде спокій. Футбол – дивна річ. Якщо в матчі буде ранній гол, то він може змінити все. Нам потрібно видати гарний виступ і спробувати привезти трофей додому.

У нашої команди був поганий старт сезону, але ми досягнули важливого результату, оскільки кожного сезону грати в Лізі чемпіонів важливо. Ми хочемо розвиватися і готові розпочати знову наступного сезону.

Зараз я знаю гравців і штаб. Впевнений, наступного сезону у нас буде більше шансів досягнути нашої головної мети – виграти Скудетто. Та це буде добре виграти фінал Кубку, оскільки гарно завершити сезон – це найкраща підготовка до сезону наступного».

Фінал Кубку Італії «Ювентус» – «Інтер» пройде 11 травня на «Стадіо Олімпіко» в Римі. Початок о 22:00.

Нагадаємо, «Мілан» зумів залишитися лідером Серії А за два тури до завершення сезону.

Сергей Лукьяненко
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