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Аллегри: «Роналду сказал мне, что хочет и дальше выступать за «Ювентус»
Главный тренер туринцев опроверг слухи об уходе португальца
16:59
Массимилиано Аллегри / фото - BR
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал распространившиеся в Сети слухи, что нападающий Криштиану Роналду вскоре может перейти в другой клуб. Цитирует наставника портал Football Italia.
«Роналду всегда хорошо тренировался. И я постоянно читаю о слухах в газетах. Но дело в том, что Криштиану никогда не говорил нам, что хочет уйти.
Роналду сказал мне, что хочет и дальше выступать за «Юве».
Напомним, Локателли продолжит карьеру в «Ювентусе».
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