Дибала получил травму и был заменен в первом тайме
Аллегри сообщил, что травма лидера «Ювентуса» усугубилась
С Дибалой не стоило рисковать
08:14
Массимилиано Аллегри / Фото: Twitter
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о травме форварда команды Паулу Дибалы и его замены на 12-й минуте матча с «Венецией» (1:1). Слова специалиста приводит Football Italia.
«Мы рискнули, и вышло плохо. Он был заменен и в среду в игре ЛЧ с «Мальме» (1:0) из-за мышечного повреждения. Мы надеялись, что ему стало лучше, но это не так».
После матча с «Венецией» «Ювентус» набрал 28 очков и остался на 6-м месте в таблице.
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