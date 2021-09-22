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Аллегри: «В матче со «Специей» нам немного повезло»

«Ювентус» вырвал 3 очка в матче с непростым соперником
Футбол Серия А (Италия)
22:36
Аллегри: «В матче со «Специей» нам немного повезло»
Массимилиано Аллегри / Фото: Twittter

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Специей» (3:2) в матче 5-го тура чемпионата Италии. Слова специалиста приводит Football Italia.

«К счастью, мы выиграли матч, в котором нам пришлось помучиться. Это хорошая, важная победа – и это главное. Нам немного повезло, но это компенсация за потерянные в предыдущих турах очки.

Нам предстоит много работы. У нас есть футболисты, которые должны значительно улучшить точность ударов по воротам и качество принятия решений в случае с обостряющими передачами».


После этой победы «Ювентус» покинул зону вылета в турнирной таблице Серии А.

Петр Приходько
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