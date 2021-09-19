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Аллегри: «Ювентус» играет не для победы в матчах, а для победы в чемпионатах»
Тренер мотивирует команду перед ближайшими играми
07:45
Фото: Juventus
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри мотивирует команду перед ближайшими играми, несмотря на последние результаты. Слова тренера приводит пресс-служба клуба.
«Давайте подумаем о том, чтобы наверстать упущенное в начале. Мы обязательно сыграем хороший матч.
Прямо сейчас мы должны забыть тот факт, что стопроцентной отдачи может быть недостаточно для победы в чемпионате. И мы играем не для победы в матчах, а для победы в чемпионатах, потому что лучший игрок всегда выигрывает на длинной дистанции».
«Ювентус» сыграет против «Милана» 19 сентября. Начало матча – в 21:45.
«Ювентус» не выигрывает три матча подряд.
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