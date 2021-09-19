Аллегри: «Ювентус» играет не для победы в матчах, а для победы в чемпионатах»

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри мотивирует команду перед ближайшими играми, несмотря на последние результаты. Слова тренера приводит пресс-служба клуба.

Прямо сейчас мы должны забыть тот факт, что стопроцентной отдачи может быть недостаточно для победы в чемпионате. И мы играем не для победы в матчах, а для победы в чемпионатах, потому что лучший игрок всегда выигрывает на длинной дистанции».