Аллегри: «Ювентусу не стоит думать о попадании в топ-4»

Массимилиано Аллегри / Фото: Twitter

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о ничьей своей команды с «Венецией» (1:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии. Слова специалиста приводит Football Italia.

То же самое было и в игре с «Салернитаной» (2:0), но тогда нам повезло, что соперник не забил, мяч попал в штангу. Так что это то, над чем нам нужно поработать.

Мы попали под прессинг и не могли толком отдавать передачи в ноги друг другу. Нужно было забросить пару раз мяч за спины защитникам соперника на наших форвардов, чтобы ослабить давление, но мы этого не сделали.

Нам нужно было агрессивнее атаковать свободное пространство, вынуждать соперника фолить, получать желтые карточки. Вместо этого мы потеряли очки в матче против хорошей команды.

В начале второго тайма мы бродили по полю, пасовали назад. Иногда мы словно не осознаем, что наша игра становится плохой, не считываем ситуацию. Как только этот период проходит, мы снова начинаем играть хорошо. И в этот раз мы вернули «Венецию» на их половину поля, но ущерб уже был нанесен.

У нас есть не столь опытные игроки, например Кайо Жорже. Хотя вся команда выглядело немного вяло после перерыва.

Кажется, мы не всегда понимаем, когда стоит играть красиво. В те 10-15 минут нам нужно было действовать попроще, стиснуть зубы и преодолевать себя.

Попадание в топ-4? Нам не стоит думать об этом. Сегодня мы потеряли два очка, которые мы должны были привезти домой».