Алли интересен «Вест Хэму» и «Ньюкаслу»

Конте не рассчитывает на игрока

Фото: Sky SPorts

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли покинет команду.

На игрока не рассчитывает тренер «шпор» Антонио Конте. Его могут продать либо зимой, либо уже в летнее трансферное окно.

Его контракт рассчитан до 2024-го года, поэтому «Тоттенхэм» заинтересован в его продаже.

Как утверждает Eurosport, Алли интересен двум клубам АПЛ – «Вест «Хэму» и «Ньюкаслу». За игрока придется выложить не менее 25 миллионов фунтов.

Алли отыграл лишь девять матчей в нынешнем сезоне, забив один мяч.