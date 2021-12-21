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Алли интересен «Вест Хэму» и «Ньюкаслу»

Конте не рассчитывает на игрока
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:56
Алли интересен «Вест Хэму» и «Ньюкаслу»
Фото: Sky SPorts

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли покинет команду.

На игрока не рассчитывает тренер «шпор» Антонио Конте. Его могут продать либо зимой, либо уже в летнее трансферное окно.

Его контракт рассчитан до 2024-го года, поэтому «Тоттенхэм» заинтересован в его продаже.

Как утверждает Eurosport, Алли интересен двум клубам АПЛ – «Вест «Хэму» и «Ньюкаслу». За игрока придется выложить не менее 25 миллионов фунтов.

Алли отыграл лишь девять матчей в нынешнем сезоне, забив один мяч.

Андрей Усмонов
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Тоттенхэм Вест Хэм Ньюкасл Деле Алли

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