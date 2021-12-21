«Тоттенхэм» включился в борьбу за защитника «Барселоны»
Алли интересен «Вест Хэму» и «Ньюкаслу»
Конте не рассчитывает на игрока
10:56
Фото: Sky SPorts
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли покинет команду.
На игрока не рассчитывает тренер «шпор» Антонио Конте. Его могут продать либо зимой, либо уже в летнее трансферное окно.
Его контракт рассчитан до 2024-го года, поэтому «Тоттенхэм» заинтересован в его продаже.
Как утверждает Eurosport, Алли интересен двум клубам АПЛ – «Вест «Хэму» и «Ньюкаслу». За игрока придется выложить не менее 25 миллионов фунтов.
Алли отыграл лишь девять матчей в нынешнем сезоне, забив один мяч.
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