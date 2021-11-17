Взял номер легендарного Иньесты и уже провел тренировку. Возвращение Дани Алвеса в «Барселону»
Алвес: «Барселона» не хотела продлевать меня, пока не поняла, что у нее никого нет на замену»
Защитник прокомментировал своей возвращение
18:48
Фото: Marca
Защитник «Барселона» Дани Алвес прокомментировал Diario Sport свое возвращение в команду.
«Я здесь не для того, чтобы учить кого-то чему-то. Я здесь для того, чтобы наоборот учиться у всех.
Тогда я не остался и жалел об этом. Но я решил тогда так, потому что не мог смотреть на то, что они делают с клубом.
Когда у меня истек срок контракта, со мной никто не хотел продлевать его, пока они не поняли, что у них нет никого на замену.
Я выдвинул тогда одно условие – что смогу уйти тогда, когда захочу. Они его не приняли, тогда я решил уйти, пока меня не выкинули».
Алвеса уже представили в качестве игрока каталонцев.
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