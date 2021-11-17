Алвес: «Барселона» не хотела продлевать меня, пока не поняла, что у нее никого нет на замену»

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Защитник «Барселона» Дани Алвес прокомментировал Diario Sport свое возвращение в команду.

Тогда я не остался и жалел об этом. Но я решил тогда так, потому что не мог смотреть на то, что они делают с клубом.

Когда у меня истек срок контракта, со мной никто не хотел продлевать его, пока они не поняли, что у них нет никого на замену.

Я выдвинул тогда одно условие – что смогу уйти тогда, когда захочу. Они его не приняли, тогда я решил уйти, пока меня не выкинули».