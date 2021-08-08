«Альянс» не смог победить в первом матче после скандального «снятия» с Первой лиги

Команда поделила очки с соперником из Луцка

фото - ФК Альянс

В матче третьего тура Первой лиги Украины «Альянс» и «Волынь» расписали нулевую ничью.

Лучане подходили к этому матчу ни разу не потерпев поражение в двух стартовых турах. Собственно, «Волынь» и давила на соперника на протяжении большей части матча, и лишь усилиями голкипера «Альянса» Руслана Ефанова не смогла забить гол.

Первая лига. 3-й тур

«Альянс» – «Волынь» 0:0

«Альянс»: Ефанов, Пикуль, Адаменко, Герт, Осадчий, Лебеденко, Поднебенный, Ярошенко, Шмигельский, Агапов, Загинайлов.

«Волынь»: Недилько, Войтиховский, Сасовский, Чернов, Мартинюк, Рябов, Чепелюк, Ляшенко, Климец, Сад, Кобзарь.

После скандального матча с «Металлистом» «Альянс» из Липовой Долины был близок к снятию с чемпионата и расформированию, но в итоге клуб просто пережил смену руководства.