«Альянс» - «Олимпик»: прогноз на матч украинской Первой лиги

Чем завершится битва претендентов на УПЛ?

Прогноз

«Альянс» набрал к середине октября очень солидную форму и только в прошлом туре прервал свою семиматчевую победную серию, сыграв вничью 0:0 с «Подольем». Некритический для команды из сумской области результат. Впереди у «Альянса» домашний матч, и «Чёрно-зелёные» очень сильны на своём поле. И если победы над командами из середины турнирной таблицы уже стали для «Альянса» обыденностью, то вот успех 2:1 в игре с «Кривбассом» стоит и правда очень дорого.

«Олимпик» буквально вчера выступал в элитном украинском дивизионе, а сейчас бьётся за право вернуться обратно в УПЛ. Ещё месяц назад дела у команды Сергея Литовченко шли, откровенно говоря, неважно, но после трёх побед кряду донецкий клуб поднялся в топ-пятёрку и сейчас реально смотрится претендентом на место в элите. Соперничать с «Металлистом», разумеется, «Розы» вряд ли смогут, а вот зацепиться за место в зоне плей-офф – вполне.

«Альянс» - лучшая команда Первой лиги прямо сейчас. В пяти последних матчах - 13 набранных очков и разница голов 13:3. Вдовесок ещё и безупречная серия из четырёх домашних побед кряду. «Олимпику» на «Юбилейном» будет очень непросто с таким визави, поэтому предлагаем надёжную ставку на чистую победу хозяев с коэффициентом 1,6.