«Альянс» поставил цель выйти в УПЛ

Команда идет 3-й в таблице Первой лиги

Фото: ФК Альянс

«Альянс» намерен побороться за выход в УПЛ.

21 января состоялась встреча руководства с тренерским штабом. На ней была поставлена цель – занять место в топ-4 по итогам сезона.

Напомним, что в УПЛ выходят две первые команды по итогам Первой лиги, а 3-я и 4-я сыграют в стыковых матчах с командами, занявшими 14 и 13 место в УПЛ.

«Альянс» также запланировал сборы в Турции.

Клуб идет 3-м в таблице Первой лиги перед весенней части сезона.