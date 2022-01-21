Экс-форвард «Динамо» пополнит состав аутсайдера второго итальянского дивизиона
«Альянс» поставил цель выйти в УПЛ
Команда идет 3-й в таблице Первой лиги
Фото: ФК Альянс
«Альянс» намерен побороться за выход в УПЛ.
21 января состоялась встреча руководства с тренерским штабом. На ней была поставлена цель – занять место в топ-4 по итогам сезона.
Напомним, что в УПЛ выходят две первые команды по итогам Первой лиги, а 3-я и 4-я сыграют в стыковых матчах с командами, занявшими 14 и 13 место в УПЛ.
«Альянс» также запланировал сборы в Турции.
Клуб идет 3-м в таблице Первой лиги перед весенней части сезона.
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