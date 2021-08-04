«Альянс» проведет один матч без президента клуба

Стало известно, когда будет объявлено имя нового главы

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«Альянс» продолжит выступления в Первой лиге. Команда продолжает подготовку к матчу третьего тура против «Волыни».

Прошлые владельцы клуба отказались поддерживать проект. Однако стало известно, что у коллектива из Липовой долины появится новый глава. Теперь подопечные Юрия Ярошенко готовятся к поединку 8 августа.

Новый президент не посетит матч с «Волынью», поскольку на данный момент находится за границей. Он будет представлен команде 10 августа.

Игра прошлого тура «Оболонь» – «Альянс» была перенесена.