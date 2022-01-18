Йовичевич: «Наш новичок может заменить Довбыка, а может сыграть и на флангах атаки. Он универсален»
Амбициозно. Довбык назвал три цели до конца сезона
Форвард хочет добиться двух достижений в клубе и одного – со сборной
18 января 18:37
Артем Довбык / Фото - УАФ
Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык назвал три ближайшие цели для себя.
Говорят, что делиться своими планами лучше не стоит. Но три ближайшие футбольные цели я готов озвучить.
Это победа в плей-офф отбора чемпионата мира и путевка в Катар, завоевание бронзовых медалей УПЛ, титул лучшего бомбардира чемпионата. Пока хватит.
Довбык также назвал партнера по команде, с которым ему не нравилось играть.
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