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Амбициозно. Довбык назвал три цели до конца сезона

Форвард хочет добиться двух достижений в клубе и одного – со сборной
Футбол Сборная Украины
18 января 18:37
Амбициозно. Довбык назвал три цели до конца сезона
Артем Довбык / Фото - УАФ

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык назвал три ближайшие цели для себя.

Говорят, что делиться своими планами лучше не стоит. Но три ближайшие футбольные цели я готов озвучить.

Это победа в плей-офф отбора чемпионата мира и путевка в Катар, завоевание бронзовых медалей УПЛ, титул лучшего бомбардира чемпионата. Пока хватит.

Довбык также назвал партнера по команде, с которым ему не нравилось играть.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Артем Довбык СК Днепр-1

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