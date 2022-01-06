Амбициозные планы. Эриксен заявил о желании сыграть за Данию на ЧМ-2022

Кристиан Эриксен / фото - The Guardian

Капитан сборной Дании Кристиан Эриксен рассказал DR о своих дальнейших планах:

Я почувствовал, что пришло время дать интервью, потому что я знаю, чего хочу. Хочу играть. Больше никаких проблем не возникало, хотя сердце проверяли всеми возможными способами. Врачи сказали, что все в порядке. Так что ситуация стабильная, и это как бы зеленый свет для возвращения в футбол.

Моя цель – сыграть на ЧМ-2022 в Катаре. Я был на это нацелен всегда. И если все пойдет по плану, то, конечно, я надеюсь, что мне это удастся. Да, одно дело – попасть в состав сборной, другое – вообще понять, как вернуться в футбол. Но мысль о выступлении на ЧМ, мечта... Мне по силам вернуться».