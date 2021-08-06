Америка или Европа? Месси сделал свой выбор

Пока что аргентинец не определился с конкретным клубом

Лионель Месси / фото - FC Barcelona

Аргентинский форвард Лионель Месси покинул «Барселону» спустя 18 лет в основной команде. Игрок принял решение, на каком континенте он хочет продолжить карьеру, сообщает издание Marca.

У легенды футбола были варианты с переездом в МЛС, где ему смогли бы платить хорошие деньги. К тому же ранее в СМИ сообщалось, что в не состоявшемся соглашении с каталонцами был пункт, по которому он переедет в американскую лигу, когда устанет выступать в Испании.

Но как утверждает источник, футболист твердо решил продолжить играть в Европе, где он еще хочет одержать победу в Лиге чемпионов.

Главными претендентами на игрока называют «Манчестер Сити» и ПСЖ.

Ранее экс-игрок сборной Аргентины назвал уход Месси из «Барселоны» крахом для Примеры.

Новость про уход Лионеля оказалась шоком для болельщиков всего мира. Что не так с отъездом великой «десятки» из Испании?