«Рух» объявил о серьезной травме ведущего полузащитника
Американский игрок «Руха» покинул команду
Стороны разорвали контракт
Фото: ФК Рух
«Рух» объявил о прекращении сотрудничества с форвардом Осазе де Росарио Тафари.
Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию. Он стал свободным агентом.
К «Руху» американец присоединился летом. Впрочем, провел лишь две игры в этом сезоне УПЛ. Также на его счету три матча за молодежную команду.
Тафари имеет американское гражданство.
Также «Рух» до конца года потерял аргентинского игрока.
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