Американский игрок «Руха» покинул команду

Стороны разорвали контракт

Фото: ФК Рух

«Рух» объявил о прекращении сотрудничества с форвардом Осазе де Росарио Тафари.

Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию. Он стал свободным агентом.

К «Руху» американец присоединился летом. Впрочем, провел лишь две игры в этом сезоне УПЛ. Также на его счету три матча за молодежную команду.

Тафари имеет американское гражданство.

Также «Рух» до конца года потерял аргентинского игрока.