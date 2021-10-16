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Аморузо: «Де Лаурентис может рассчитывать на чемпионство «Наполи» в этом году»
Итальянец высказался о шансах неаполитанской команды на титул
16 октября 14:45
Никола Аморузо / фото - jzsportnews.com
Бывший нападающий «Наполи» Никола Аморузо высказался о шансах неаполитанской команды на чемпионский титул.
Аморузо цитирует GianlucaDiMarzio.com:
«Наполи» стал по-настоящему зрелой командой. Они заслуживают находиться на этой позиции, и я верю, что при Спаллетти они завершат цикл из множества лет постепенного роста. Он опытный тренер с менталитетом, идеальным для такого жаркого места.
Я думаю, Де Лаурентис может рассчитывать на чемпионство в этом году».
«Наполи» – единственный клуб из топ-5 лиг Европы, который не потерял очки в первых тура текущего сезона.
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