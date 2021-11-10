Аналитик сборной Украины: «Гармаш заслужил этот шанс, но пока не знаем, на какой позиции будем его использовать»

Денис Гармаш / Фото: Динамо Киев от Шурика

Аналитик сборной Украины Авраам Кампомар высказался о роли Дениса Гармаша в национальной команде и ответил на вопрос касательно его позиции.

– Какая позиция в сборной самая проблемная?

– Все зависит от того, как мы хотим играть и как использовать тех футболистов, которые у нас есть сейчас. У нас есть обойма футболистов, мы должны понимать, что мы можем с ними сделать. Если есть проблемная позиция, нужно подумать, как ее закрыть. В сборной не может быть такой проблемы, мы зависим от тех игроков, которые у нас есть. Мы не можем купить футболиста. Позиции – второстепенны