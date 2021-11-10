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Аналитик сборной Украины: «Гармаш заслужил этот шанс, но пока не знаем, на какой позиции будем его использовать»

Полузащитник «Динамо» переквалифицировался в форварда
Футбол Сборная Украины
15:39
Аналитик сборной Украины: «Гармаш заслужил этот шанс, но пока не знаем, на какой позиции будем его использовать»
Денис Гармаш / Фото: Динамо Киев от Шурика

Аналитик сборной Украины Авраам Кампомар высказался о роли Дениса Гармаша в национальной команде и ответил на вопрос касательно его позиции.

– Посмотрим. Он футболист, который может играть на многих позициях. Кроме универсализма, он заслужил этот шанс. Если он сможет нам помочь, то это отлично.

– Какая позиция в сборной самая проблемная?

– Все зависит от того, как мы хотим играть и как использовать тех футболистов, которые у нас есть сейчас. У нас есть обойма футболистов, мы должны понимать, что мы можем с ними сделать. Если есть проблемная позиция, нужно подумать, как ее закрыть. В сборной не может быть такой проблемы, мы зависим от тех игроков, которые у нас есть. Мы не можем купить футболиста. Позиции – второстепенны


Завтра сборная Украины сыграет контрольный матч против Болгарии.

Онлайн трансляция матча Украина – Болгария.

Источник: tribuna.com Петр Приходько
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Денис Гармаш

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