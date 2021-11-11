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Аналитик сборной Украины – о Степаненко: «С Де Дзерби он сделал шаг вперед в атакующей фазе»

Кампомар похвалил опорника национальной команды
Футбол Сборная Украины
08:11
Аналитик сборной Украины – о Степаненко: «С Де Дзерби он сделал шаг вперед в атакующей фазе»
Тарас Степаненко / Фото: Sport.ua

Аналитик сборной Украины Авраам Кампомар высказался об игре Тараса Степаненко.

– Де Дзерби говорил, что Степаненко сильно прибавил в атакующей игре. Вы в сборной это успели оценить?

– Думаю, это все увидели. Тарас давно прогрессирует в этом направлении. И с Фонсекой, и с Каштру, и с Де Дзерби он делал шаг вперед в атакующей фазе.

Это как раз пример игрока, который любит учиться, хочет понимать игру. Он лидер и пример для других. Футболист, который растет ежедневно. Ты смотришь и удивляешься.


Сегодня Украина сыграет с Болгарией в товарищеском матче, начало – в 19:30.

Онлайн трансляция матча Украина – Болгария.

Источник: tribuna.com Петр Приходько
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Тарас Степаненко

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