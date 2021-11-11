Степаненко – о положении дел в группе ЛЧ: «Теперь нам остается борьба только за Лигу Европы»
Аналитик сборной Украины – о Степаненко: «С Де Дзерби он сделал шаг вперед в атакующей фазе»
Кампомар похвалил опорника национальной команды
08:11
Тарас Степаненко / Фото: Sport.ua
Аналитик сборной Украины Авраам Кампомар высказался об игре Тараса Степаненко.
– Де Дзерби говорил, что Степаненко сильно прибавил в атакующей игре. Вы в сборной это успели оценить?
– Думаю, это все увидели. Тарас давно прогрессирует в этом направлении. И с Фонсекой, и с Каштру, и с Де Дзерби он делал шаг вперед в атакующей фазе.
Это как раз пример игрока, который любит учиться, хочет понимать игру. Он лидер и пример для других. Футболист, который растет ежедневно. Ты смотришь и удивляешься.
Сегодня Украина сыграет с Болгарией в товарищеском матче, начало – в 19:30.
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