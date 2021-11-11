Аналитик сборной Украины – о Степаненко: «С Де Дзерби он сделал шаг вперед в атакующей фазе»

Тарас Степаненко / Фото: Sport.ua

Аналитик сборной Украины Авраам Кампомар высказался об игре Тараса Степаненко.

– Думаю, это все увидели. Тарас давно прогрессирует в этом направлении. И с Фонсекой, и с Каштру, и с Де Дзерби он делал шаг вперед в атакующей фазе.

Это как раз пример игрока, который любит учиться, хочет понимать игру. Он лидер и пример для других. Футболист, который растет ежедневно. Ты смотришь и удивляешься.