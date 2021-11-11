Аналитик сборной Украины сообщил, что Петраков сам принимает решение, кого вызывать

Александр Петраков / Фото - УАФ

Аналитик сборной Украины Авраам Кампомар рассказал, как происходит формирование состава сборной Украины. Также было раскрыто, как происходит связь с и. о. главного тренера Александром Петраковым.

Во время матча я занимаю позицию в верхней точке – или в специальном месте для аналитика, или же в ложе прессы. Коммуницирую непосредственно с Шовковским, а он уже дает свои подсказки главному тренеру.

Советовал во время игры с Боснией снимать Шапаренко еще раньше? Видел, что мы чуть-чуть проседаем. Думаю, и Александр Васильевич это видел. Я говорил не только о середине поля. Замены нам нужны были.

У нас считается, что если игрок где-то не добежал, то он уже физически подсел. Что это за термин? В 99% случаев это ерунда. Но в этом матче усталость действительно была. Многие из футболистов играли второй полный матч кряду за четыре дня. У Боснии четыре свежих игрока вышло с первых минут, они сделали замены по ходу второго тайма, освежили игру.