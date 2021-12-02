Аналитик – в огне: забирайте прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»

Два предыдущих прогноза прошли без валидола

Прогноз

Два предыдущих прогноза на матчи «Дженоа» – «Милан» и «Эвертон» – «Ливерпуль» уверенно сыграли. Сегодня говорим о центральном поединке тура в Англии «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал».

Артете пора бы уже начать добиваться успеха в матчах с большими командами, а поединок с «Манчестер Юнайдет» – очень походящая для этого возможность. «Красные дьяволы» находятся в глубочайшем кризисе, и я не верю, что приход Рангника способен сразу взбодрить «Юнайтед». Поэтому в прогнозе на встречу буду отталкиваться от предыдущих матчей «Манчестера».

С «Челси», если не подбирать слов, а здесь мы можем себе позволить подобное, «красные дьяволы» смотрелись убого и после финального свистка вместо 1:1 на табло должны были светиться цифры 5:0 или что-то вроде того, но «Юнайтед» повезло. Понятно, что «Арсенал» также, мягко говоря, неидеален, но у «канониров» появилась уверенность в себе и какая-то идея построения игры. Как бы абсурдно это не звучало, ведь мы говорим и об «Арсенале» тоже, но в данный момент команды находятся на разных стадиях становления – лондонцы в этом компоненте далеко впереди.

У «Манчестера» фантастический по именам состав, но мы живем не в 20 веке, когда команды, казалось, могли выступать и вовсе без тренера. Сейчас коуч – определяющий элемент в любом клубе. Тактика – наше все. Хаотичная россыпь звезд ничего не сумеет противопоставить организации. И вот в организации игры у «Арсенала» сейчас на порядок лучше, чем у «Манчестера».

И все же букмекеры выставили фаворитом встречи «Юнайтед». Предлагаю на этому сыграть. Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед – «Арсенал»: победа «Арсенала» с форой 0. Пора бы уже «канонирам» показать себя в большом матче, и я прогнозирую, что случится это на «Олд Траффорд».

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 16 побед, 1 возврат, 22 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой