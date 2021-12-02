Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 2
Футбол (16 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Уотфорд - Челси 1:2 Окончен
21:30 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Окончен
21:30 Саутгемптон - Лестер 2:2 Окончен
22:15 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Окончен
22:15 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Анже - Монако 1:3 Окончен
20:00 Страсбур - Бордо 5:2 Окончен
22:00 Ренн - Лилль 1:2 Окончен
22:00 Лион - Реймс 1:2 Окончен
22:00 Нант - Марсель 0:1 Окончен
22:00 ПСЖ - Ницца 0:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Болонья - Рома 1:0 Окончен
19:30 Интер - Специя 2:0 Окончен
21:45 Дженоа - Милан 0:3 Окончен
21:45 Сассуоло - Наполи 2:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Атлетик 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Тоттенхэм - Брентфорд -:- Запланирован
22:15 Манчестер Юнайтед - Арсенал -:- Запланирован
Футбол (2 события из 3) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Унион Берлин - РБ Лейпциг -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Шахтер - ФК Львов -:- Запланирован

Аналитик – в огне: забирайте прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»

Два предыдущих прогноза прошли без валидола
Футбол Прогнозы
11:00
Аналитик – в огне: забирайте прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» Прогноз

Два предыдущих прогноза на матчи «Дженоа» – «Милан» и «Эвертон» – «Ливерпуль» уверенно сыграли. Сегодня говорим о центральном поединке тура в Англии «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал».

Артете пора бы уже начать добиваться успеха в матчах с большими командами, а поединок с «Манчестер Юнайдет» – очень походящая для этого возможность. «Красные дьяволы» находятся в глубочайшем кризисе, и я не верю, что приход Рангника способен сразу взбодрить «Юнайтед». Поэтому в прогнозе на встречу буду отталкиваться от предыдущих матчей «Манчестера».

С «Челси», если не подбирать слов, а здесь мы можем себе позволить подобное, «красные дьяволы» смотрелись убого и после финального свистка вместо 1:1 на табло должны были светиться цифры 5:0 или что-то вроде того, но «Юнайтед» повезло. Понятно, что «Арсенал» также, мягко говоря, неидеален, но у «канониров» появилась уверенность в себе и какая-то идея построения игры. Как бы абсурдно это не звучало, ведь мы говорим и об «Арсенале» тоже, но в данный момент команды находятся на разных стадиях становления – лондонцы в этом компоненте далеко впереди.

У «Манчестера» фантастический по именам состав, но мы живем не в 20 веке, когда команды, казалось, могли выступать и вовсе без тренера. Сейчас коуч – определяющий элемент в любом клубе. Тактика – наше все. Хаотичная россыпь звезд ничего не сумеет противопоставить организации. И вот в организации игры у «Арсенала» сейчас на порядок лучше, чем у «Манчестера».

И все же букмекеры выставили фаворитом встречи «Юнайтед». Предлагаю на этому сыграть. Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед – «Арсенал»: победа «Арсенала» с форой 0. Пора бы уже «канонирам» показать себя в большом матче, и я прогнозирую, что случится это на «Олд Траффорд».

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 16 побед, 1 возврат, 22 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой

Сравнение коэффициентов

Контора
П1
Ничья
П2
Фора П2(0)
Pari Match
2.04
3.70
3.65
2.70
Играть!
Vbet
2.05
3.71
3.71
2.68
Играть!
1x-bet
2.05
3.78
3.78
2.80
Играть!
Favbet
2.05
3.65
3.60
2.64
Играть!
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Футбол

Аналитик – в огне: забирайте прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»
Прогноз Аналитик – в огне: забирайте прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»
Прогнозы
11:00
Пятов поделился подробностями съемок в украинском фильме вместе с Коноплянкой
Пятов поделился подробностями съемок в украинском фильме вместе с Коноплянкой
Украинская Премьер-лига
10:58
Легендарный экс-хавбек «Металлурга» был замечен на тренировке «Тоттенхэма»
Легендарный экс-хавбек «Металлурга» был замечен на тренировке «Тоттенхэма»
В Европе
10:47
Яремчук попрощается с конкурентом. «Боруссия Д» подпишет форварда «Бенфики»
Яремчук попрощается с конкурентом. «Боруссия Д» подпишет форварда «Бенфики»
Украинские легионеры
10:39
Рамздейл затащит: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»
Рамздейл затащит: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»
Прогнозы
09:55
Стало известно, когда участники 1/4 Кубка Украины узнают своих соперников
Стало известно, когда участники 1/4 Кубка Украины узнают своих соперников
Кубок Украины по футболу
09:38
«Напуганный противником». В Италии уничтожили Коваленко за матч с «Интером»
«Напуганный противником». В Италии уничтожили Коваленко за матч с «Интером»
Украинские легионеры
09:17
Сауль во второй раз в сезоне вышел в основе «Челси» и снова был заменен в перерыве
Сауль во второй раз в сезоне вышел в основе «Челси» и снова был заменен в перерыве
Премьер-Лига (Англия)
09:02
Шевченко: «Сложно сыграть в свой футбол против такой великой команды, как «Милан»
Шевченко: «Сложно сыграть в свой футбол против такой великой команды, как «Милан»
Серия А (Италия)
08:41
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 13:25
9
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 18:19
3
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
12
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 17:24
3
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 22:25
5
Все новости

Анонсы

Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
3 декабря 17:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
4 декабря 09:45
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
4 декабря 14:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
4 декабря 21:45
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
WEB
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
5 декабря 04:00
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
WEB
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
5 декабря 06:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
5 декабря 15:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
5 декабря 16:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
5 декабря 20:35
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
5 декабря 23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00