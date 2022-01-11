Анчелотти: «17 очков отрыва от «Барсы» в Ла Лиге ничего не значат – Класико всегда отдельная история»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал клубной пресс-службе о предстоящем матче с «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании:
«Мы хотим вернуться домой с титулом.
Я не знаю, выйдет ли Карвахаль завтра в стартовом составе, он травмирован месяц. Единственные позиции, по которым я еще не принял решение на завтра – это вопрос Карвахаля и Родриго/Асенсио.
Кто мне больше всего нравится в «Барсе»? Пике, Бускетс и Альба всегда полезны, но сейчас в центре внимания их молодежь - Гави, Нико… это их будущее.
17 очков отрыва от «Барсы» в Ла Лиге ничего не значат – Класико всегда отдельная история.
Алаба? Он – отличный профессионал, у него есть голод до побед и я думаю, что он сформировал отличную связку с Милитао.
Боюсь ли я предстоящего Класико? Нет, я никогда не боюсь. Мои игроки не считают себя фаворитами – мы хотим выйти и сыграть в свою игру, и одержать победу».
Мадридцы подходят к этой игре с 17-очковым отрывом от каталонцев в Ла Лиге, а также с четырехматчевой победной серией в очных встречах. В последний раз «бланкос» уступали принципиальному сопернику еще в 2019-м году.
Игра пройдет уже завтра, 12-го января в 21:00. Онлайн трансляция «Барселона» – «Реал».
Ранее вице-капитан каталонцев Жерар Пике заявил, что «блаугранас» в состоянии навредить «сливочным» в Суперкубке.
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