Анчелотти: «17 очков отрыва от «Барсы» в Ла Лиге ничего не значат – Класико всегда отдельная история»

Карло Анчелотти / фото - Real Madrid CF

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал клубной пресс-службе о предстоящем матче с «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании:

Я не знаю, выйдет ли Карвахаль завтра в стартовом составе, он травмирован месяц. Единственные позиции, по которым я еще не принял решение на завтра – это вопрос Карвахаля и Родриго/Асенсио.

Кто мне больше всего нравится в «Барсе»? Пике, Бускетс и Альба всегда полезны, но сейчас в центре внимания их молодежь - Гави, Нико… это их будущее.

17 очков отрыва от «Барсы» в Ла Лиге ничего не значат – Класико всегда отдельная история.

Алаба? Он – отличный профессионал, у него есть голод до побед и я думаю, что он сформировал отличную связку с Милитао.

Боюсь ли я предстоящего Класико? Нет, я никогда не боюсь. Мои игроки не считают себя фаворитами – мы хотим выйти и сыграть в свою игру, и одержать победу».