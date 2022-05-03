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Анчелотти анонсировал, что вскоре завершит тренерскую карьеру

«Реал» станет последней командой опытного специалиста
Футбол Примерa (Испания)
14:58
Анчелотти анонсировал, что вскоре завершит тренерскую карьеру
Карло Анчелотти / Фото: Twitter

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что мадридский клуб станет его последним место работы в качестве наставника. Его цитирует El Mundo Deportivo.

 «После «Реала» я, вероятно, уйду на пенсию. Если клуб хочет, чтобы я был здесь 10 лет, буду работать 10 лет. Но потом я хотел бы побыть с внуками, поехать в отпуск с женой. Когда выбираешь такую профессию, множество других вещей приходится откладывать на потом. Я никогда не был в Австралии, никогда не посещал Рио-де-Жанейро. Я бы хотел почаще навещать сестру. К сожалению, сейчас я не могу этого делать, поэтому у меня есть дела, которые я отложил до пенсии».

Напомним, завтра, 4-го мая, «Реал» попытается выйти в финал Лиги чемпионов, для этого команде Анчелотти необходимо пройти «Манчестер Сити».

Петр Приходько
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Теги

Карло Анчелотти Реал Мадрид (футбол)

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