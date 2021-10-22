Анчелотти анонсировал возвращение в строй двух звезд к игре с «Барселоной»

К «Эль Классико» мадридцы подойдут в боевом составе

фото - Real Madrid CF

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал клубной пресс-службе о готовности своего состава к матчу с «Барселоной»:

«Я думаю, что Карвахаль и Азар вернутся в строй. У нас есть время хорошо подготовиться к класико как физически, так и тактически. Наши футболисты уже знают, что значит играть в класико. Для нашей команды самое главное – хорошо защищаться как с низким, так и с средним и высоким блоком. Нам из-за наших характеристик легче обороняться низким блоком, потому что мы можем гораздо опаснее контратаковать, получая свободное пространство, с нашими игроками впереди. Хорошая защита – ключ ко всему. Все матчи, в которых «Реал» не пропускал, мы выиграли. Проблема этой команды не в том, чтобы забивать, а в том, чтобы не пропустить. Поэтому большую часть времени я стараюсь уделять этому аспекту».

Азар еще не провел ни одного «Эль Классико» за три сезона пребывания в Мадриде. Бельгийского вингера мучают травмы, также как и защитника Карвахаля.

Оба футболиста пропустили матч в Киеве с «Шахтером».

Напомним, лидеру «Реала» угрожает тюремное заключение.